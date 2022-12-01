Bolu'da DEAŞ´ın lojistik sorumlusu yakalandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)BOLU'da, terör örgütü DEAŞ´ın Irak'taki lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ´ın lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H.´nin Bolu´da yaşadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, T.H.A.A.H.´nin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan T.H.A.A.H.´nin evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi. T.H.A.A.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-01 11:53:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.