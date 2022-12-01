Bolu'da DEAŞ´ın lojistik sorumlusu yakalandı

Murat KÜÇÜK/ BOLU,(DHA)BOLU'da, terör örgütü DEAŞ´ın Irak'taki lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ´ın lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H.´nin Bolu´da yaşadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, T.H.A.A.H.´nin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan T.H.A.A.H.´nin evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildi. T.H.A.A.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-01 11:53:47
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