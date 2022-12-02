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Kayınvalideye cinsel taciz sanığına 6 yıl 3 ay hapis

DHA

Kayınvalideye cinsel taciz sanığına 6 yıl 3 ay hapis


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, kayınvalidesi V.D.'ye (55) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.A. (40), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. R.A., son savunmasında, "Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu. Yolda giderken başım ağrıdı ve kayınvalidemden hap istedim. Bana 2 adet renkli hap verdi. Bir süre sonra sersemlemeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum, yakınlaşmamız olmuş olabilir" dedi. 
Olay, 3 yıl önce merkeze bağlı Civril köyünde meydana geldi. Gerede ilçesinde yaşayan V.D., hayvancılık işiyle uğraşan kızı ve damadının yanına geldi. Burada 23 gün kalan V.D., diğer akrabalarına gitmek için damadından yardım istedi. R.A., iddiaya göre, kayınvalidesini, akrabalarına götürdüğü sırada otomobilde taciz etti. V.D., olayın ardından damadından şikayetçi olarak savcılığa başvurdu. R.A. hakkında `kan veya kayın hısım ilişkisinde bulunan kişiye karşı cinsel saldırı´ suçlamasıyla dava açıldı. 
'BENİ ISSIZ YERE GÖTÜRDÜ'
Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık ve müşteki hazır bulundu. Duruşmada ifade veren V.D., "Damadım ile kızım 10 yıldır evliler fakat geçimsizlikleri olduğu için boşanma aşamasındalar. Olay akşamı damadımla akrabamın yanına gitmek isterken, beni ıssız bire gere götürdü. Zorla beni öpmeye başladı sonra da arabanın dışına çıkardı. Burada da tacizlerini sürdürdü. Çantamdan çakıyı çıkarıp, `Seni öldürürüm. Beni gideceğim yere bırak´ diye bağırdım ve tacizden vazgeçti hatta kendisine `Bırak beni, ben bir anneyim´ diye de bağırdım. Kendisinden şikayetçiyim. Bu olaydan sonra çok çirkin olaylar da ortaya çıktı. Yengem beni arayıp, damadımın aynı olayı kendisine de yaptığını ayrıca amcasının kızına da cinsel istismarda bulunduğunu hatta amcasının korktuğundan dolayı evini taşımak zorunda kaldığını da" diye konuştu. 
'RENKLİ 2 HAP VERDİ, SERSEMLEDİM'
Duruşmada son savunmasını yapan sanık R.A. ise suçlamaları reddederek, "Olay günü kayınvalidem ile arabaya bindik. Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu. Yolda giderken başım ağrıdı ve kayınvalidemden hap istedim. Bana 2 adet renkli hap verdi. Bir süre sonra sersemlemeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum, yakınlaşmamız olmuş olabilir ama zorla kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, suçu işlediğine kanaat getirdiği R.A.´nın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-02 11:17:30

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