Kamyonetteki isot ve pul biber paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-BOLU'da polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada, pul biber ve isot paketlerine gizlenmiş 35 kilo 400 gram esrar ile 38 bin 325 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda uygulama sırasında bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği 'Luca' ile arama yapıldı. İsot ve pul biber paketlerine gizlenmiş 38 bin 325 adet uyuşturucu hap ile 35 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.T. (51) işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-05 11:42:13



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