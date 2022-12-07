Ev eşyası yüklü kamyondan 230 kilo skunk çıktı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolunda ev eşyası taşınan kamyonda yapılan aramada, 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptıkları uygulama sırasında kamyonu durdurdu. Ev eşyası taşınan kamyonda yapılan aramada, valiz ve çantalar içinde paketlenmiş 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Kamyon sürücüsü F.A. (41), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A., adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-07 10:19:53
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