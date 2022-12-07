Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılırken, görüş uzaklığı da yer yer 25 metreye kadar düştü. Araçlarıyla düşük hızda ilerleyen sürücüler, sis lambalarını açarak Bolu Dağı'nı geçti. Kent merkezinde de görülen sisin, öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-07 10:21:01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.