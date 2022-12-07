Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıda yaralandı (6)

SALDIRGAN, ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Serhat Koçu, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde bekletilen Serhat Koçu, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alındı. Şüpheli, polis ekibi tarafından Ankara'ya götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Şüphelinin şubeden çıkarılması
-Ekip aracı
-Detay
Dosya adı: blozturkyilmaz
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-07 22:00:40
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.