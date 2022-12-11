Boluspor - Bandırmaspor: 2-2

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Kemal Mavi (xxx), Ogün Kamacı (xxx)

BOLUSPOR: Çağlar (xxx) Hakan (xx), Oulare (xxxx), Onur (xxx), Bülent (xx), Tugay (xxx)(Dk. 79 Melih xx), Landel (xxx), Kayamba (xxx)(Dk.90 Furkan), Gökhan Alsan (xx)(Dk.65 Burak Asan xx), Bregu (xxxx), Balde (xxx)(Dk.89 Posmac)

BANDIRMASPOR: Gelious (xxx) Alpay (xxx), Fatih (xxx), Koutroumpis (xx), Caner (xx), Sedat (xx)(Dk. 46 Sedat xx), Mehmet (xx)(Dk.80 Oğuz Kaan xx), Mulumba (xx), Mustafa (x)(Dk.69 Kerim xx), Caner Hüseyin (xx)(Dk.80 Isaac xx), Atabey (x)(Dk.69 Dembele xx)

GOLLER: Dk.28 Kayamba, Dk.70 Oulare (Boluspor), Dk.13 Atabey(pen), Dk.90+2 Fatih (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Balde, Onur, Oulare, Hakan (Boluspor), Kerim (Bandırmaspor)Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 2-2 berabere kaldı.

13'üncü dakikada Bandırmasporlu Atabey'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Boluspor atağında Bülent Cevahir'in sol kanattan açtığı ortaya Kayamba'nın vole vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

35'inci dakikada Bülent Cevahir'in yerden pasında topla buluşan Bregu, Bandırmaspor savunmasının müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

37'nci dakikada Gökhan'ın kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gelious kurtardı.

70'inci dakikada Boluspor'un kullandığı köşe atığında, Oulare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

90+2'nci dakikada Bandırmaspor'un kullandığı taç atışında Fatih'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-2.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-11 15:35:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.