Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 1-3

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Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) - SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

BOLU BELEDİYESPOR: Nadia, Seher, Tori, Elisa, Hande, Cansu, Gizem, Hilal, Buket, Ece,

FENERBAHCE OPET: Macris, Fedorovtseva, Aslı, Lazareva, Meliha, Eda, Gizem, De Souza, Meryem, Buse,

SETLER: 25-16, 17-25, 19-25, 18-25

SÜRE: 95 dakika (24, 22, 27, 22)Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bolu Belediyespor ilk seti 25-19'luk skorla önde tamamladı. 2'nci sette ise Fenerbahçe üstünlüğü alarak, 25-17'lik skorla seti önde tamamlayıp durumu 1-1'e getirdi. 3'üncü sette de üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertiler bu seti de 25-19'luk skorla almayı bildi. Son sette de oyuna ağırlığını koymayı başaran Fenerbahçe Opet seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-1 kazanmayı başardı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-11 18:07:53



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