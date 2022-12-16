Bolu'da, yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, akşam saatlerinde İhsaniye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı kısa sürede duman sardı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Duman tahliyesi yapan ekipler, mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-16 19:00:43



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