Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'ndaki zorlu kış şartlarına hazır



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) TÜRKİYE'nin önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde Karayolları ekipleri, zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kış hazırlıkları tamamlandı. Zorlu kış şartları için önlemler alan ekipler, 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişinde yolun bakım çalışmalarını bitirdi. Ekipler, bunun yanı sıra kar küreme ve tuzlama araçlarını da bakımdan geçirerek kışa hazır hale getirdi. Ayrıca yoldaki buzlanmayı önlemek için de 5 bin ton tuz depolandı. Bölgede 11 karla mücadele kamyonu, 1 solisyon serpme, 2 yükleyici, 2 kar püskürtme aracı, 1 kurtarıcı, 1 çekici, 1 vinç, 2 pikap ve 2 adet kamyon hazır bekletiliyor.

Bölgede, 160 Karayolları personeli olası kar yağışında trafik akışının aksamaması için görev yapacak ve güzergah Karayolları Kontrol Merkezindeki 92 kamera sayesinde 24 saat izlenebilecek.

Öte yandan yoğun kar yağışı esnasında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinin ulaşıma kapanması durumunda trafiğin Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna, İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması durumunda ise trafiğin Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verilebilmesi için de gerekli önlemler alındı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-19 16:03:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.