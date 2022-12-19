5 kişinin yaralandığı kazada, köylü kadınların 'tavuk ve horoz' hassasiyeti

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Abant Gölü Milli Parkı yolunda Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 tavuk ve 1 horoz yol kenarına savruldu. Köylü kadınlar çalıların arasına giren tavukları 'tilkiler yemesin' diye alarak evlerine götürüp, "Yaralılar iyileştikten sonra gelip bu tavukları alsınlar" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Abant Gölü Milli Parkı yolunun Ömerler köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Onur Kara idaresindeki 81 AT 923 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Servet Pınarcık idaresindeki 14 ABT 901 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü yara almazken, yanında bulunan Aydın Alkan ile otomobilde bulunan Servet Pınarcık, Mustafa Korkmaz, Nurgül Korkmaz, Kazım Korkmaz yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan Servet Pınarcık, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan 5 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, otomobildeki 2 tavuk ve 1 horoz yol kenarındaki yeşil alanda bulunan çalılıkların içine savruldu. Kazayı görüp olay yerine gelen Ömerler köyünde oturan 4 kadın, tavukları 'tilkiler yemesin' diye çalıların içinden çıkardı. Kadınlar tavuklar ve horozu alarak evlerine götürüp, "Yaralılar iyileştikten sonra gelip bu tavukları alsınlar" dedi.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-19 16:47:45



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