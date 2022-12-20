Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)TÜRKİYE'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece ile Bolu Kartalkaya kayak merkezinde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10,2 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk 2´nci yeri sıfırın altında 10 derece ile Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası olurken, 3´üncü yeri ise sıfırın altında 9,8 derece ile Kastamonu Ilgaz kayak merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi oldu.
Bu arada Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-20 14:53:45
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