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Dolandırılan kadın: Eşim üzüntüden hayatını kaybetti

DHA

Dolandırılan kadın: Eşim üzüntüden hayatını kaybetti


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Hatice Tutalır (73) ile eşi Refik Tutalır'ı (80) telefonla arayıp, hırsızlık olayına karıştıkları yalanıyla çiftin 24 bin liralarını dolandıran Funda Apohan ile Emre Karagöl, 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına tekerlekli sandalyeyle getirilen Hatice Tutalır, "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik, üzüntüsünden hayatını kaybetti. Dolandırılan 24 bin lira, kefen ve mezar paramızdı. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" diyerek gözyaşı döktü.
Olay, geçen yıl Eylül ayında, Beyderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre Emre Karagöl, telefonla aradığı Hatice ve Refik Tutalır çiftine kendisini 'subay' olarak tanıtıp, hırsızlık olayına karıştıkları yalanını söyledi. Karagöl, evdeki paralarını kontrol etmeleri için görevli göndereceğini belirtti. Eve giden Funda Apohan, çiftin 24 bin lirasını alıp, kayıplara karıştı. Çift, daha sonra polise haber verip, şikayetçi oldu. Karagöl ile Apohan, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Apohan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Karagöl de serbest kaldı. Soruşturma kapsamında, 2 şüpheli için 'kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
TUTUKLU SANIK İTİRAF ETTİ
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; tutuksuz yargılanan Emre Karagöl, iddiaları kabul etmeyecek, "Bu olayla hiçbir alakam yok. Bir arkadaşım icralık olduğu için banka kartlarımı ve kimlik bilgilerimi aldı. Bu işi yaptıysa, o yapmıştır. Funda Apohan diye bir kadını da tanımıyorum. Suçsuz yere başıma gelmedik olay kalmadı. Kesinlikle bir menfaat sağlamadım. Hiç kimseyi de dolandırmadım" dedi. 
Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Funda Apohan da diğer sanığı suçlayarak, "Bu olayları başıma saran Emre'dir. Kendisi geçimini hesap dolandırıcılığından sağlıyor. Bu olaya alet olduğum için çok pişmanım. Beni Mudurnu'ya kendisi gönderdi. Ben de gidip 24 bin TL'yi aileden aldım" diye konuştu. 
Şikayetçi Hatice Tutalır da "Telefonla arayan kişi, subay olduğunu, adımızın hırsızlık olayına karıştığını ve para çalındığını söyledi. Evimize kadın sivil polisin geleceğini, elimizdeki bütün parayı ona vermemizi istedi. Paraların seri numaralarının alındıktan sonra geri teslim edileceğini söyleyince kocam ile korktuk. 3 saat sonra sivil giyimli bir kadın gelince parayı teslim ettik fakat verdiğimiz para gelmeyince ve bizi arayan numara kapalı olunca dolandırıldığımızı anladık" dedi.
2 SANIĞA 3'ER YIL 4'ER AY HAPİS 
Mahkeme heyeti, suçu işlediği yönünde kanaat getirdiği Funda Apohan ve Emre Karagöl'ü 3'er yıl 4'er ay hapisle cezalandırdı.
Karar duruşmasına tekerlekli sandalye ile getirilen Hatice Tutalır, karar sonrası "Dolandırıcılık olayından 2 ay sonra eşim Refik, üzüntüsünden hayatını kaybetti. Dolandırılan 24 bin lira, kefen ve mezar paramızdı. Allah'larından bulsunlar. Hem kocamı hem de paralarımızı kaybettim" diyerek gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-21 10:46:34

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