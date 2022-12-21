Akü takviyesi yapıldıktan sonra alev alan otomobil yandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, akü takviyesi yapıldıktan sonra çalışır halde bırakılan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında Ahmet Çetinkaya, çalışmayan 14 ABN 223 plakalı otomobili için arkadaşından yardım isteyerek, başka bir araçtan akü takviyesi yaptırdı. Çetinkaya, çalışan otomobilini akünün şarj olması için çalışır halde bıraktı. Ancak bir süre sonra otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-21 12:39:35



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