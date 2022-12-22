Abant, beyaza büründü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun, doğal güzellikleriyle ilgi çeken Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.
Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar etkili oldu. Yağışla birlikte Abant'taki yeşil alanlar, yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Hafta içi olması sebebiyle Abant'a gelen az sayıda ziyaretçi, karlı manzaraların keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, Abant Gölü çevresinde yürüyüp bol bol fotoğraf çektirdi.
Abant'a ilk kez gelen üniversite öğrencisi Serap Varlık, kar sürpriziyle karşılaştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Abant'ı çok beğendik. Tabiatın kalbi Bolu diyoruz. Çok beğendik. Bir daha gelmek isterim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-22 15:58:45
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