Şehidin cenazesi 56 yıl sonra memleketinde toprağa verildi



Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)SİİRT'te 1966'da Botan Çayı'nı geçerken akıntıya kapılıp şehit olan 16 erden Ramazan Arslan'ın cenazesi, defnedildiği Kurtalan ilçesinden, ailesinin talebiyle alınıp, Bolu'nun Gerede ilçesinde getirildi. Memleketinde, 56 yıl sonra toprağa verilen şehidin kızı Safiye Bıyıkoğlu, "56 sene sonra geldiği için çok mutluyum. Aynı zamanda da çok üzgünüm. Hiç görmemiştim babamı" dedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1966 yılında vatani görevini yapan Ramazan Arslan, Botan Çayı'nı geçerken 16 erle birlikte sulara kapılıp şehit oldu. Arslan'ın cenazesi, Kurtalan ilçesinde toprağa verildi. Babasının mezar taşını 56 yıl sonra gören oğlu İbrahim Arslan, şehidin Bolu'ya getirilmesini talep etti. 2 yaşındayken babası şehit olan Arslan'ın talebi, mahkeme kararıyla kabul edildi.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Siirt'te dün düzenlenen törenle mezarından çıkarılan Ramazan Arslan'ın cenazesi, bugün memleketi Bolu'nun Gerede ilçesine getirildi. Tatlar köyünde Arslan için düzenlenen cenaze törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, il protokolü, Ramazan Arslan'ın oğlu İbrahim Arslan ve kızı Safiye Bıyıklıoğlu ile yakınları katıldı. Törenin ardından Ramazan Arslan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehidin oğlu İbrahim Arslan, "Dün Siirt'teydik. Bugün Bolu Gerede Tatlar köyündeyiz. Şehit Ramazan Arslan'ın oğluyum. Bir tane de kız kardeşim var, benden 1,5 yaş küçük. 56 yıl sonra şehidimiz kendi toprağına, köyüne gelmiş oldu. Önceden mezarının yerini bilmiyorduk. Ekim 2022 yılına kadar Siirt'te olduğunu biliyorduk ama tam yerini bilmiyorduk. Soy bağının araştırılması ve oradan buraya defninin yapılması için dilekçe verdim. O onaylandı. Nakli de bugüne nasip oldu. Hala titriyorum" dedi.

Şehidin kızı Safiye Bıyıkoğlu, 7 aylıkken kaybettiği ve hiç görmediği babası için gözyaşı dökerek, "56 sene sonra geldiği için çok mutluyum. Aynı zamanda da çok üzgünüm. Annesinin babasının görmesini de çok isterdim. Hiç görmedim, gittiğinde 20 günlükmüşüm. Öldüğünde 7 aylıkmışım. Hiç görmemiştim babamı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-22 15:59:02



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