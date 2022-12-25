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Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde TEM yolunda, yasak noktadan dönüş yapan TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Gürcistan uyruklu Sherzod Khakiev, kullandığı 90Q707 Gürcistan plakalı kauçuk yüklü TIR'la Gerede Gişeleri'nden otoyol çıkışını kaçırdı. Khakiev, yaklaşık 20 kilometre uzaktaki dönüşten dönmeyip, otoyol çıkışının 2 kilometre ilerisinde bulunan yalnızca, polis, ambulans, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri gibi görevli araçların acil dönüş yapması için kullanılan acil dönüş noktasından geri dönmek istedi. Khakiev'in kullandığı TIR'ın, dönüş yaptığı sırada, dorsesi otoyolun sol şeridini kapattı. Bu sırada Ankara yönüne doğru giden Serkurt Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı, görenler durumu 112 Acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi. Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti. Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlandı. TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-12-25 01:11:50



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