Boluspor - Erzurumspor FK: 3-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Melis Özçiğdem (xxx), Burak Cansız (xxx), Mehmet Şengül (xxx)
BOLUSPOR: Çağlar (xxx) Hakan (xx), Posmac (xxxx), Onur (xxx), Bülent (xx)(Dk.77 Batuhan xx), Tugay (xxx), Melih (xx)(Dk.90+4 Arda), Landel (xxx),(Dk.65 Furkan xx) Eray (xx), Bregu (xxxx)(Dk.90+4 Ercan), Balde (xxx)
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ (xx) Orhan (xx), Mustafa (xx), Mustafa Yumlu (xx), Cengizhan (xx), Süleyman (xx)(Dk.90 Bergdich), Esttrela (xx), Shala (xx), Alican (xx)(Dk.64 Hasek xx), Eren (xx)(Dk 84 Celal), Olanare
GOLLER: Dk. 43 Melih Okutan, Dk.78 Bregu (P), Dk.89 Eray (Boluspor) Dk.21 Eren (P) (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Melih(Boluspor), Olanare, Mustafa Akbaş (BB Erzurumspor) Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Boluspor, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. 17'nci dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Bregu, ceza sahası içerisine orta yaptı. Onur Ulaş´ın kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
20'nci dakikada Eren´in yere düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Tozlu penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.
45+4'üncü dakikada baskıyı artıran Boluspor, Melih Okutan´ın attığı gol ile beraberliği yakaladı: 1-1.
77'nci dakikada ceza sahası içerisinde kafa topuna yükselen Furkan Demir, Mustafa Akbaş´ın müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı kazanan Boluspor´da topun başına geçen Bregu topu filelere gönderdi: 2-1.
89'uncu dakikada uzak direkte topla buluşan Eray Ataseven'in şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.
90+2'nci dakikada ceza sahası dışından vuruş yapan Shala´nın şutu üst direğe takıldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor sahasıda Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-25 16:07:28
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