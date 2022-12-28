Bolu'da FETÖ ve DEAŞ şüphelileri adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da FETÖ ve DEAŞ şüphelileri adliyede

DHA

Bolu'da FETÖ ve DEAŞ şüphelileri adliyede


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polis operasyonlarında gözaltına alınan 1 DEAŞ üyesi ile 2 FETÖ/PDY üyesi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bolu'da Suriye uyruklu T.H., Ankara'da Irak uyruklu Hazza El B. gözaltına alındı. T.H.'nin, terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde görev aldığı; Hazza El B.'nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen Leyla K. ile Yalova'da özel hastanede doktor olan Aysel K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kaydının bulunduğu öğrenildi. Operasyonlarda yakalanan 4 kişiden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı. DEAŞ soruşturması kapsamında Hazza El B., adliyeye sevk edildi. T.H.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan Leyla K. ile Aysel K. de adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-12-28 11:07:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına ...
Boluspor, Brezilyalı forvet Alex Souza'yı transfer etti
YEREL HABERLER Boluspor, Brezilyalı forvet Alex Souza'yı transfer ...
Bolu'da terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bolu'da terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye operasyon: 4 ...
(Görüntülü)GÖLCÜK TABİAT PARKI&#039;NDA BEYAZ GÜZELLİK
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÖLCÜK TABİAT PARKI'NDA BEYAZ ...
(Görüntülü)BOLU BELEDİYESİ&#039;NDE TAŞKINLIK YAPAN PAZARCI GÖZALTINA ALINDI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU BELEDİYESİ'NDE TAŞKINLIK YAPAN ...
(Görüntülü)BOLU BELEDİYESİNDE TAŞKINLIK YAPAN KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU BELEDİYESİNDE TAŞKINLIK YAPAN KİŞİ ...
Boluspor, Sefa Kınalı'yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Boluspor, Sefa Kınalı'yı renklerine bağladı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği
Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesi'nde taşkınlık yapan pazarcı gözaltına ...
GÜNCELLEME - Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran ...
Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi adli kontrol şartıyla salıverildi
YEREL HABERLER Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi adli ...
Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi gözaltına ...
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
(Görüntülü) 3 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜNCE, BABASINA SIĞINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNDEN ŞİDDET ...
Bolu'da tırda 6 milyon 232 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu'da tırda 6 milyon 232 bin makaron ele geçirildi
Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
YEREL HABERLER Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ilk yerli prototipi üretildi
YEREL HABERLER Yangını erken tespit eden "gazlı alev dedektörü"nün ...
2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi
YEREL HABERLER 2022 Extreme Kupası'nın finali, Bolu'da sona erdi
Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mudurnu'da minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi ...
Bolu Dağı'nda yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun sis
(Görüntülü) BOLU DAĞI&#039;NDA YOĞUN SİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkisini sürdürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.