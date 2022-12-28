Bolu'da FETÖ ve DEAŞ şüphelileri adliyede

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polis operasyonlarında gözaltına alınan 1 DEAŞ üyesi ile 2 FETÖ/PDY üyesi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bolu'da Suriye uyruklu T.H., Ankara'da Irak uyruklu Hazza El B. gözaltına alındı. T.H.'nin, terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde görev aldığı; Hazza El B.'nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen Leyla K. ile Yalova'da özel hastanede doktor olan Aysel K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kaydının bulunduğu öğrenildi. Operasyonlarda yakalanan 4 kişiden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı. DEAŞ soruşturması kapsamında Hazza El B., adliyeye sevk edildi. T.H.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan Leyla K. ile Aysel K. de adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-28 11:07:53



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