Jandarma Genel Komutanı Çetin: Terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaya ant içtik



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman askerimiz, kahraman silahlı kuvvetlerimiz ile birlikte hepsinden önemli olarak yüce milletimizin desteği, duaları ve Allah'ın izniyle terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaya ant içtik" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Orgeneral Çetin'e ziyaretinde Bolu Valisi Erkan Kılıç da eşlik etti. Orgeneral Arif Çetin, dernek binasında yaptığı konuşmada, "Biz de bu vatan için, şanlı al bayrağımız ve mukaddes değerlerimiz için hayatımızı, şehitlerimizin izinde, gazilerimizin yolunda feda etmeye hazırız. Canımız, kanımız bayrağımıza, bu ülkeye, bu millete feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Bu ülkede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin yolunda biz de bayrağa sarılmaya hazırız. Canımız, kanımız bu bayrağa armağan olsun" diye konuştu.

Orgeneral Arif Çetin, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için ant içtiklerini belirterek, "Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar biz kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kahraman askerimiz, kahraman silahlı kuvvetlerimiz ile birlikte hepsinden önemli olarak yüce milletimizin desteği, duaları ve Allah'ın izniyle terörü ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaya ant içtik. Azim ve kararlılığımızı görüyorsunuz. İnşallah en kısa sürede bu görevi tamamlayacağız. Kahraman ordumuz gücünü milletimizden almaktadır. Milletimizin hayır duası ile her türlü mücadelede başarılı olacağız" dedi.

DUA ETTİLER

Orgeneral Çetin, "Aziz şehitlerimiz, hayatını seve seve feda eden tüm şehitlerimi için El Fatiha" diyerek şehit yakınlarını ve gazileri duaya davet etti. Şehit yakınları ve gaziler dua etti. Jandarma Genel Komutanı Çetin, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne geçti. Burada da gaziler ve şehit yakınları ile sohbet edip, taleplerini dinleyen Çetin, son olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-28 14:47:46



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