Kartalkaya'da kar kalınlığı, 1 metreyi geçti

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da günlerdir süren yağış ve yapay karlama ile 1 metreyi aşan kar kalınlığının olduğu pistlerde tatilciler, kayak keyfi yaşadı.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde günlerce kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 50 santimetreyi buldu. Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreyi aştı. Tatilciler, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki manzaralar eşliğinde kayak keyfi yaptı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-28 15:45:28



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