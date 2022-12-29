Bolu'da DEAŞ üyesi tutuklandı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1´i tutuklandı, diğeri sınır dışı edildi. FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 ilde operasyon düzenledi. Bolu'da Suriye uyruklu T.H., Ankara'da Irak uyruklu Hazza El B. gözaltına alındı. T.H.'nin, terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde görev aldığı, Hazza El B.'nin ise örgütte faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen ev kadını L.K. ile doktor A.K.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kaydının bulunduğu iddia edildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. DEAŞ soruşturması kapsamında Hazza El B. tutuklandı, T.H. ise sınır dışı edildi. FETÖ/PDY soruşturmasında adliyeye sevk edilen L.K. ile A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-29 14:48:44



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