Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması yapılacak

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı Tüneli´nde, bugün 23.00 ile yarın 07.00 saatleri arasında fanların bakımının yapılacak olması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli'nde, bugün 23.00 ile yarın 07.00 saatlerinde fanların bakımı yapılacak. Bakım sırasında yolda ulaşım kontrollü sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolunun 3-7'nci kilometreleri arasında Bolu Tüneli havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımlarının yapılması ve arızalarının onarılması nedeniyle 29 Aralık günü 23.00-07.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikametinde önce sol ve orta şeritler, sonra sağ ve orta şeritlerde çalışmalar yapılacaktır" denildi.

Açıklamada; kara yollarının bakım ve onarımının yapıldığı kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-29 16:00:10



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