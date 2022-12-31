Nurgül, çocuklarını okula bırakıp eve dönerken köpeklerin saldırısına uğradı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, çocuklarını okula bırakıp eve dönen Nurgül Yalçın, sokak köpeklerinin saldırısında bacağından yaralandı. Yalçın, aracıyla yoldan geçen kişinin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu.

Olay, dün sabah, Yaşamkent Mahallesi Koray Aydın Bulvarı'nda meydana geldi. Çocuklarını okula bırakan Nurgül Yalçın, evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin bacağından ısırdığı Yalçın'ı, yoldan geçen bir sürücü aracını durdurup kurtardı ve hastaneye götürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen ve tetanos ile kuduz aşısı yapılan Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yalçın, "Sabah saatlerinde çocuklarımı okula bıraktıktan sonra yolda köpekler peşimden geliyormuş. Ben fark etmedim. Köpekler tam arkama geldiğinde saldırı olacağını anlayıp kornaya basmışlar, ben de korna sesine aldırış etmedim. Daha sonra bacağımda bir yanma hissi hissettim. O sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü durdu ve beni arabaya aldı. Daha sonrasında baktığımda bir sürü köpek olduğunu gördüm. Başka arabalar da durdu. 30 tane köpek olduğunu ve kulaklarında küpe olmadığını söylediler" dedi.

'ATLATAMADIM'

Çocuklarının yanında olmadığını anlatan Yalçın, "Her sabah çocuklarımı okula götürdüğüm yol ve okul olan bir bölge. Çok yoğun olan bir yer. Kaç köpek olduğunu anlayamadım ama çok köpek vardı. Olayı görenler 30 köpek vardı dedi. Hastanede pansuman yapılıp, tetanos aşısı yapıldı. Kuduz aşısı da yapıldı. Hala atlatamadım bu olayı. Yaşadığım olayın tamamen çocukların başına geldiğini düşünüyorum ve atlatamıyorum. Atlatabileceğimi düşünemiyorum. Yanımda çocuklar olsaydı çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Direkt parçalarlardı. Çok daha kötü şeyler olabilirdi. Yetkililere yalvarıyorum. Bir an önce çözüm bulsunlar. 1-2 tane sürekli görüyorduk buralarda ama bu sefer sürü şeklindelerdi" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-12-31 11:53:44



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