Gölcük Tabiat Parkı'nda göl dondu

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesi sonucu buz tuttu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük´te göl, dondu. Gece eksi 12 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı nedeniyle göl yüzeyinin tamamı, buzla kaplandı. Bolu Belediyesi ekipleri, göl çevresine 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-01-04 11:31:24



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