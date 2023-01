Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden birinin üzerinde 369,81 gram Afgan macunu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinde soğutucu motorunun bulunduğu alanda oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı için oluşturulan özel bölmede saatlerce yolculuk yapan kaçak göçmenler, dışarıya çıkarıldı. Kaçakların üzerinde yapılan aramada, V.S.'de 369,81 gram Afgan macunu olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili V.S. ve TIR şoförü A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.S. `Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan', A.T ise `Göçmen kaçakçılığı´ suçundan tutuklandı. 23 kaçak göçmen için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

