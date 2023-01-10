Dayısını öldüren sanığın cezası, itiraz üzerine yeniden yargılandığı davada arttı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kavga ettiği dayısı Şeref Ünlü'yü başına taşla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 hapse çarptırılan Zafer Muslu (37), itiraz üzerine Yargıtay´ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada 12,5 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 2020 yılı mart ayında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Zafer Muslu, husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için çağırdı. Tarafların konuşması sırasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zafer Muslu, yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü yere yığılırken, Zafer Muslu sağlık ekiplerine haber verdi. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Zafer Muslu ise tutuklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında `Kasten öldürme´ suçlamasıyla dava açılan Zafer Muslu´ya, cinayeti ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Şeref Ünlü'nün yakınları cezayı az bularak kararı Yargıtay´a taşıdı. Yargıtay verilen cezanın az olduğunu gerekçe göstererek dosyayı yeniden incelenmek üzere Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme, yeniden yargılandığı davada Muslu´yu 12,5 yıl hapse çarptırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-01-10 14:13:43



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