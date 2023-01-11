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Acil hastalara bağışlanan kıyafetler veriliyor

DHA

Acil hastalara bağışlanan kıyafetler veriliyor


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, 'Şefkat Hırkası' projesi kapsamında gönüllü sağlık personeli ve yakınlarınca bağışlanan iç çamaşırı, ayakkabı ile kıyafetler, kaza ya da acil durumlarda hastaneye getirilen hastalara veriliyor. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rıdvan Erdin, "Hastanın acil durumla geldiğini bildiğimiz için ilk anda ihtiyacı olan elbise, pijama, iç çamaşırı ve bebek hastalar için zıbın gibi ihtiyaçları karşılamayı istedik" dedi. 
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne bağlı Merkez Ünite ile Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi´nde anlık kıyafet ihtiyacının giderilmesi için proje hazırlandı. Acil durumlarda hastaneye getirilenlerin ve yakınlarına ulaşamayanların ayrıca ihtiyaç sahiplerinin tedavi sürecinde giyinme ihtiyaçlarını giderebilmeleri için `Şefkat Hırkası´ projesi başlatıldı. Bu kapsamda gönüllü sağlık personeli ve yakınları tarafından bağışlanan kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Sosyal hizmet uzmanı aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi hastalara kıyafetten ayakkabıya, bebek battaniyesinden hırkaya, pijamadan iç çamaşırına ve bebek zıbınına kadar temin edilenler ulaştırılıyor. 
`AMACIMIZ GÖNÜLLERE DOKUNMAK´ 
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Rıdvan Erdin, amaçlarının ihtiyaç sahibi gönüllere dokunmak olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyi acil servis, polikliniklere başvuran veya yatan hastalarımızın anlık ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdik. 'Anlık ihtiyaç' derken, o hastanın acil durumla geldiğini bildiğimiz için ilk anda ihtiyacı olan elbise, pijama, iç çamaşırı ve bebek hastalar için zıbın gibi ihtiyaçları karşılamayı istedik. İhtiyaç sahibi gönüllere dokunmak için projeyi amaçladık. Projemizin adı 'Şefkat Hırkası'" dedi. 
Başhekim Erdin, çalışanların özverisiyle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "İlimiz Ankara ve İstanbul gibi iki metropol ortasında bir konumda yer aldığından bu güzergahta meydana gelen trafik kazası nedeniyle hastanemize başvuran hastalar çok oluyordu. Trafik kazaları nedeniyle zaman zaman üzerleri kan, çamur olmuş, yırtılmış halde başvuru yapıyorlardı hastalar. Çoğu şehir dışından ve yakınları olmadığından temel ihtiyaçlarını karşılamaları da zor oluyordu. Bu tarz hastalarda zorluk yaşadığımız için tecrübe ile ihtiyaç sahiplerine gönüllerine dokunarak yardım etmeyi düşündük. İhtiyaç sahibi olmak her zaman yoksulluk sebebiyle olmuyor. Herkes her an ihtiyaç sahibi olabiliyor. Bu nedenle böyle bir uygulamayı çalışanlarımızın fedakarlığı ve özverisiyle hayata geçirdik" diye konuştu. 
`ÜCRET TALEP EDİLMİYOR´ 
Rıdvan Erdin, acil ihtiyaçtan doğan giyim tedariki için hiçbir ücret talep edilmediğini de belirterek "Projemiz daha çok yeni. Bugüne kadar 6 hastaya yardım etme imkanımız oldu. İhtiyaç sahibi olmak öngörülemeyen bir durum. Bazen kadın doğum çocuk hastanemize acil doğumla gelen annelerin bebeklerinin temel ihtiyacı olabiliyor, bazen trafik kazasıyla başvuran yararlıların ihtiyacı olabiliyor. Fedakar, özverili sağlık çalışanlarımızın gözlemleyerek tespit ettiği ihtiyaçtan doğan projemizle yine sağlık çalışanlarımızın kendi imkanları ile almış olduğu kullanılmamış kıyafetler ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Herhangi bir ücret talep edilmiyor. Projemiz İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi, Merkez Ünite ve Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi´nde devam ediyor. Hastalarımızın en azından yakınları yanına gelene kadar acil sıkıntıları ortadan kalkana kadar temel ihtiyacını giderip bir nebzede olsa gönüllere dokunmak asıl hedefimiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-11 10:27:57

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