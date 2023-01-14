Boluspor - Manisa FK: 3-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Mehmet Ali Akkor

BOLUSPOR: Çağlar Hakan (Dk.90+3 Ercan ), Posmac , Onur , Bülent , Melih (Dk.46 Kayamba), Burak (Dk.9 Sefa), Tugay, Eray, Bregu (Dk.87 Mehmet Zahit), Balde (Dk.46 Dino)

MANİSA FK: Birkan Taha, Karapo, Domgjoni, Çağrı (Dk.70 Ba), Gakpa, Burak Altıparmak, Kadir (Dk.70 Mehmet), Diallo, Adem, Batuhan (Dk.55 Prib)

GOLLER: Dk.45+6 Posmac, Dk.51 Bregu, Dk.54 Dino (Boluspor), Dk. 31 Gakpa (pen)(Manisaspor FK)

SARI KARTLAR: Onur, Tugay (Boluspor), Çağrı (Manisa FK)

Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Boluspor, sahasında Manisaspor'u 3-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada gelişen Manisa FK kontra atağında Batuhan Kör ceza sahası içinde topa buluştu. Batuhan Kör'ün vuruşu dışarıya çıktı.

31'inci dakikada Manisa FK atağında Boluspor, savunmasının müdahalesi sonucu Manisasporlu Gakpa, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, fileleri havalandırdı: 0-1.

45+6'ncı dakikada Boluspor atağında sol kanattan Bregu'nun açtığı ortaya yükselen Posmac'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

51'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Bülent'in pasında Bregu'nun vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

54'üncü dakikada ceza sahası girişinden yapılan vuruşta top kaleci Birkan'dan döndü. Topu Bolusporlu Dino tamamlayarak ağlara gönderdi: 3-1.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-01-14 15:47:49



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