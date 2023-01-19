'Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor'

DHA

'Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor'


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı yetersiz kalınca 25 pistten sadece 8'i açılabildi. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, "Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor" dedi.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, bu sezon kar istenilen seviyeye ulaşılamadı. Hava sıcaklığı nedeniyle kısa süreli karın yağdığı, 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da pistlere yapay kar takviyesi yapıldı. Güneşin vurduğu noktalarda karlar, tamamen erirken, 25 pistten sadece 8'inde kayak yapılabiliyor. Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmaması nedeniyle bölgedeki otellerin doluluk oranı, yüzde 20'de kaldı. Sezon başında pist birleştirme kararı alınan Kartalkaya'daki 5 otelden 1'ine gelen misafirler, kayağa açık tüm pistleri kullanabiliyor.
'BÖYLE KÖTÜ SEZON GÖRMEDİM'
Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, son 42 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini belirterek, "Kartalkaya'da kar, bu yıl yetersiz kaldı. Pistlerin birçoğu kapalı. Kayak yapılan pistlerde de keyif yok. Otellerin doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Kartalkaya, son 42 yılın en kötü sezonunu geçiriyor. Son yılların en kötü sezonunu yaşıyoruz. 42 senedir Kartalkaya'dayım, böyle kötü sezon görmedim" diye konuştu.
'27'SİNDEN SONRA YOĞUN KAR GÖZÜKÜYOR'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü sürekli takip ettiklerini anlatan Ergül, "Kar, yılbaşına yakın ya da birkaç gün sonra her zaman yağardı fakat bu sefer en kötüsü oldu. Şu anda oteller, pistlerini birleştirdi. Bir bölümünde 2 pist açık, kar yapma makinesi olan alanda ise 6 pist açık. Tamamını toplarsak yaklaşık 15 kilometre gibi kayılan bir alan var. Kartalkaya'da normalde 25 tane pist var; açık pistlerde de kayak keyifsiz. Müşteri yoğunluğu da yüzde 20 civarında. Bu ayın 27'sinden itibaren yoğun bir kar yağışı gözüküyor. Bizler de devamlı meteoroloji raporlarını takip ediyoruz. O kar gelirse artık zararın neresinden dönülse kardır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-19 10:35:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da uçamayan "şah kartal" rehabilite edilecek
YEREL HABERLER Bolu'da uçamayan "şah kartal" rehabilite edilecek
Mengen'de bazı evlerde doğal gaz kullanımına başlandı
YEREL HABERLER Mengen'de bazı evlerde doğal gaz kullanımına başlandı
Bolulu hayırsever iş insanı Ahmet Baysal'ın eşi vefat etti
YEREL HABERLER Bolulu hayırsever iş insanı Ahmet Baysal'ın eşi vefat ...
Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı Bolu'da kampa girdi
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı ...
Emeklinin 50 bin lirasını dolandıranlar 10'ar yıl hapisle yargılanıyor
YEREL HABERLER Emeklinin 50 bin lirasını dolandıranlar 10'ar yıl ...
Bolu'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ...
Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda Alper Erdoğuş dönemi başladı
YEREL HABERLER Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda Alper ...
Bolu'da tedavisi tamamlanan şahin ve atmaca doğaya salındı
YEREL HABERLER Bolu'da tedavisi tamamlanan şahin ve atmaca doğaya ...
Bolu'da "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi" açıldı
YEREL HABERLER Bolu'da "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları ...
TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı
YEREL HABERLER TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı
TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı
YEREL HABERLER TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı Bolu'da yapıldı
Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Salih Yergin ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, başantrenör ...
Bolu'da cips poşetlerinin içerisine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu'da cips poşetlerinin içerisine gizlenmiş kaçak ...
Sakin Şehir Göynük'teki tarihi doku restorasyon çalışmalarıyla korunuyor
YEREL HABERLER Sakin Şehir Göynük'teki tarihi doku restorasyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.