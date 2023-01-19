Bolu'da DEAŞ üyesi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU'da polisin operasyonu ile DEAŞ üyesi Suriye uyruklu S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı belirlenen S.A.'nın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Suriye uyruklu S.A.'nın evine operasyon düzenledi. DEAŞ'a katıldığı dönemdeki silahlı fotoğrafları da tespit edilen S.A. gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-19 13:03:02
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