Muharrem İnce: İş doğruysa Erdoğan'ın damadı olduğu umrumda değil (2)

'BİR AN ÖNCE ADAYLAR ORTAYA ÇIKMALIDIR'

Bolu'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı Masa'ya bir an önce adayını açıklaması yönünde çağrıda bulunarak, "Seçim tarihi belli oldu. 14 Mayıs. Siyasi partilerin göstereceği adaylar olacak. 100 bin imza ile aday olmak isteyenler olacak. 6'lı Masa'ya önerim şu. Geçen dönem beni 51 gün kala aday yaptılar. 13 vilayete gidemedim, yetişmedi. Hiçbir büyük ilçeye gidemedim. Bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır. Seçime 115 gün zaman var. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler televizyonlarda milletin önünde tartışsın. Ekonomiyi, sığınmacıları, tarımı, dış politikayı, eğitimi konuşsunlar. Bütün cumhurbaşkanı adaylarına açık çağrıda bulunuyorum." dedi.

'BUNLAR 6 GÜNDE DAĞILIR'

Muharrem İnce, 6'lı Masa'nın kafasının karışık olduğunu belirterek, "Bu 6'lı Masa'nın kafası karışık. Birisi Türklüğü kaldırıyor, birisi tarikatların önünü açıyor. Bunlarla bu iş olmaz. Biri İstanbul sözleşmesini kabul ediyor, diğeri etmiyor. Biri Libya tezkeresine evet diyor, öbürü hayır diyor. Bunlar 6 günde dağılırlar. Erdoğan'ın da gitmesi lazım. 20 senedir yoruldu artık. Onun için biz ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyoruz." diye konuştu. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-01-19 18:40:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.