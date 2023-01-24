Bolu'da otomobil, dere yatağına uçtu: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Abant Gölü Tabiat Parkı yolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Abdullah Dönmez (34) yönetimindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazada araçtan fırlayan sürücü Dönmez, ağır yaralanırken, kızı Zeynep Dönmez (8) ile İsa Hazada, Nahit Ahmedov ve Ergin Alperen Yılmaz ise hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-24 12:23:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.