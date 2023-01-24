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Küçük çocuğu villa bahçesinden kaçırmadan önce markete gidip, koli bandı almış

DHA

Küçük çocuğu villa bahçesinden kaçırmadan önce markete gidip, koli bandı almış


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da fidye için villa bahçesinden 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ardından 2 polisin sıkı takibi ile yakalanan O.Ö., adliyeye sevk edildi. O.Ö. polisteki ifadesinde, "Çocuk, eve girdiği sırada köpeğini alıp, karşıdaki göremeyeceği bir yere bağladım. Markete gidip, koli bandı aldım. Çocuğu kaçırıp, ailesinden para isteyeceğimi düşündüm. Daha sonra kameraların göremeyeceğini düşündüğüm noktalardan yolu uzatarak, bir iş merkezinin çatısına çıkardım" dedi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğu fark edince, evin çevresinde 1 saat gözlem yaptı. Çocuğun ailesinin evde olmadığını anlayıp, bahçeye giren O.Ö., buradaki 'golden' cinsi köpeği dışarı çıkartıp, sakladı. Evden çıkıp, bahçede köpeğini göremeyen küçük çocuk, bu sırada O.Ö. ile karşılaştı. O.Ö. ise köpeğini arayan çocuğu, kandırıp 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatısına götürdü. Burada Ö.B.Ö.'yü, sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan O.Ö., daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti.
İKİ POLİSTEN SIKI TAKİP
Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyen O.Ö., koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgeden geçen bir sivil polis memuru, şüphelinin peşine düştü. Sivil polis, yolda başka polis ile karşılaşınca, 2'si beraber şüpheliyi takibe aldı. 15 dakika süren takibin ardından O.Ö., Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekiplerince kurtulan O.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli, çocuğu sakladığı yeri tarif etti. Ö.B.Ö., tarif edilen adreste polis ekiplerince bulundu.
'MARKETE GİDİP, KOLİ BANDI ALDIM'
İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını söyleyen O.Ö., "Askerliğimi bu kentte yaptım, bittikten sonra memleketim Kayseri'ye dönmedim. Burada sokaklarda kalmaya başladım. Tek tük para buldukça ucuz otellerde kalıyordum. Paraya ihtiyacım vardı. Çocuğu villa bahçesinde gördüm. Evde yalnız olduğunu fark ettim. Çocuk, eve girdiği sırada köpeğini alıp, karşıdaki göremeyeceği bir yere bağladım. Markete gidip, koli bandı aldım. Çocuğu kaçırıp, ailesinden para isteyeceğimi düşündüm. Daha sonra kameraların göremeyeceğini düşündüğüm noktalardan yolu uzatarak, bir iş merkezinin çatısına çıkardım. Burada çocuğu bantla sandalyeye bağladım. Çocuğa herhangi bir zarar vermedim. 'Ailen zengin mi?' diye sordum. Çocuk ise 'Çok zengin değiliz ama orta halliyiz' diye cevap verdi. Çocuğu bağladıktan sonra eve gidip, ailesiyle iletişim kurabileceğimi ve fidye isteyebileceğimi düşündüm. Daha sonra paniğe kapılıp, kaçtım. Pişmanım" dedi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan O.Ö., 'fidye istemek için çocuk kaçırmak´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-24 12:37:54

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