Bolu'da otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı (2)

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Bolu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilde yaralanan 5 kişiden Abdullah Dönmez (34), kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-24 13:48:12
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