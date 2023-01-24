Küçük çocuğu villa bahçesinden kaçırmadan önce markete gidip, koli bandı almış (2)

TUTUKLANDI
Bolu'da, fidye için villa bahçesinden Ö.B.Ö. (8) adlı erkek çocuğunu kaçıran Onur Özarslan, tutuklanma talebiyle savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-24 13:54:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.