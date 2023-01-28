Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde, etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yolda kar örtüsünün oluşmaması için Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Karayolları ekipleri, dik rampaları ve virajlı yollarıyla bilinen Bolu Dağı'nda buzlanmayı önlemek için güzergahta tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-28 22:18:43
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