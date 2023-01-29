Bolu Dağı geçişinde kar, ulaşımı etkilemedi

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde gece etkili olan kar ve bu sabah yağan karla karışık yağmur, ulaşımı aksatmadı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde, dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Bu sabah etkili olan karla karışık yağmurun ardından yollarda kar örtüsü oluşturmaması için kar küreme çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri, dik rampaları ve virajlı yolları ile bilinen Bolu Dağı geçişlerinde tuzlama çalışması yaptı. Bu sayede ulaşımda aksama olmadı. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-01-29 13:40:06
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