Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı

DHA

Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı


Murat KÜÇÜKYurdaer ÖZTÜRK/ BOLU, (DHA)BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim görevlisi Berker Çiftçi, Türkiye´nin 67 ilinden gönüllülerin gönderdiği 551 ata tohumunu ambarında bir araya getirdi. Tohumları bahçesinde çoğaltan Çiftçi, ata tohumlarının daha fazla yerde yetişmesi için isteyenlere gönderiyor. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Berker Çiftçi, hobi amaçlı ata tohumları üretmeye başladı. Çiftçi, gelecek nesillere sağlıklı gıda mirası bırakabilmek amacıyla 471 metrekarelik arazide tohum ambarı oluşturdu. Bu ambarda Bolu´nun yanı sıra Türkiye´nin 67 ilinden gönüllülerin desteğiyle temin edilen ata tohumları, bir araya getirildi. Toprak altında oluşturulan ambarda sürdürülebilir enerji ile 551 tohumun devamlılığı sağlanıyor ve bahçede ata tohumlarının üretimi yapılıyor. Çiftçi, ürettiği ata tohumlarını isteyenlere göndererek, toprakla buluşturulup, çoğaltılmasını sağlıyor. 
`551 TOHUMU BARINDIRIYORUZ´ 
Öğretim görevlisi Berker Çiftçi, ambarda 551 çeşit ata tohumu olduğunu belirterek, "Toprak altındaki ambarın amacı sürdürülebilir enerji. Enerji sarf etmeden tohumları uzunca yıllar muhafaza etmek için. 551 çeşit tohumu barındırıyoruz. Bunların her biri yerel tohum. Anadolu'nun dört bir tarafından gönüllüler tarafından bizlere ulaştırılan tohumlar. Tohum ambarı 'aşçılar diyarı' Mengen'de bir sosyal sorumluluk projesi. Atalık tohumları çoğaltıp, muhafaza ettiğimiz, dağıttığımız, aynı zamanda ekolojik okur yazarlık eğitimi verdiğimiz, çocuklarla gençlerle bir araya geldiğimiz bir yaşam alanı" dedi. 
`BURASI BİZİM KÜÇÜK DÜNYAMIZ´ 
Bir hayalden yola çıkarak sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü söyleyen Çiftçi, "'Aşçılar diyarı' Mengen'de bir hayale çıktığımız mekandayız. Burası bizim küçük dünyamız. Burada atalık tohumları çoğaltıyoruz, burada bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Gelen ziyaretçilere de gerçek gıdaya olan süreci göstermeye çalışıyoruz. Burada perma kültür ilkelerini uygulayıp gerçek tohumları, atalık tohumları burada işleyip ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 
'TÜRKİYE'YE DAĞITILACAK' 
Berker Çiftçi, ambarda bulunan 551 çeşit ata tohumunun Türkiye´nin dört bir yanına dağıtıldığını belirterek, "Ambarda şu anda 551 çeşit tohum bulunmakta, bunlar Anadolu'nun dört bir yanından ambara ulaştırılan tohumlar. Bu hayal aslında gerçek gıdaya olan ihtiyaçla başladı. Çocuğumun dünyaya gelmesiyle 'Çocuğumu nasıl beslemeliyim?' sorusu üzerine konu bizi tohumlara yönetti. İşimiz de gastronomi olduğu için ve bu konuda bizim tohumlarla yolumuzu kesiştirdi. 3 yıldır bu ambar faaliyette ama hayallerde çok daha eskideydi. Çalışmalar devam ediyor. Buradan tohumlar tüm Türkiye'ye dağıtılacak şekilde" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK
2023-01-30 10:38:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ...
(Görüntülü)BOLU DAĞI&#039;NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından tüm pistler açıldı
YEREL HABERLER Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından ...
Mudurnu'da devrilen araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Mudurnu'da devrilen araçtaki 2 kişi kazadan yara ...
Bolu Dağı geçişinde kar, ulaşımı etkilemedi
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde kar, ulaşımı etkilemedi
Bolu'da köy yaşam merkezinde sosyalleşen kadınlar, çocuklarının çeyizini hazırlıyor
YEREL HABERLER Bolu'da köy yaşam merkezinde sosyalleşen kadınlar, ...
Gençlik merkezince sahiplenilen "Şila", çocukların ve gençlerin dostu oldu
YEREL HABERLER Gençlik merkezince sahiplenilen "Şila", çocukların ve ...
(Görüntülü) BOLU DAĞI&#039;NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Abant'ta kar başladı
YEREL HABERLER Abant'ta kar başladı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Mudurnu'da beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mudurnu'da beton bariyere çarpan hafif ticari ...
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, olimpiyatlara odaklandı:
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, ...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2023 hedeflerini anlattı:
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2023 hedeflerini ...
Bolu'da köylülere sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bolu'da köylülere sağım hijyeni ve sanitasyon eğitimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.