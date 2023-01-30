Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı



Murat KÜÇÜKYurdaer ÖZTÜRK/ BOLU, (DHA)BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim görevlisi Berker Çiftçi, Türkiye´nin 67 ilinden gönüllülerin gönderdiği 551 ata tohumunu ambarında bir araya getirdi. Tohumları bahçesinde çoğaltan Çiftçi, ata tohumlarının daha fazla yerde yetişmesi için isteyenlere gönderiyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Berker Çiftçi, hobi amaçlı ata tohumları üretmeye başladı. Çiftçi, gelecek nesillere sağlıklı gıda mirası bırakabilmek amacıyla 471 metrekarelik arazide tohum ambarı oluşturdu. Bu ambarda Bolu´nun yanı sıra Türkiye´nin 67 ilinden gönüllülerin desteğiyle temin edilen ata tohumları, bir araya getirildi. Toprak altında oluşturulan ambarda sürdürülebilir enerji ile 551 tohumun devamlılığı sağlanıyor ve bahçede ata tohumlarının üretimi yapılıyor. Çiftçi, ürettiği ata tohumlarını isteyenlere göndererek, toprakla buluşturulup, çoğaltılmasını sağlıyor.

`551 TOHUMU BARINDIRIYORUZ´

Öğretim görevlisi Berker Çiftçi, ambarda 551 çeşit ata tohumu olduğunu belirterek, "Toprak altındaki ambarın amacı sürdürülebilir enerji. Enerji sarf etmeden tohumları uzunca yıllar muhafaza etmek için. 551 çeşit tohumu barındırıyoruz. Bunların her biri yerel tohum. Anadolu'nun dört bir tarafından gönüllüler tarafından bizlere ulaştırılan tohumlar. Tohum ambarı 'aşçılar diyarı' Mengen'de bir sosyal sorumluluk projesi. Atalık tohumları çoğaltıp, muhafaza ettiğimiz, dağıttığımız, aynı zamanda ekolojik okur yazarlık eğitimi verdiğimiz, çocuklarla gençlerle bir araya geldiğimiz bir yaşam alanı" dedi.

`BURASI BİZİM KÜÇÜK DÜNYAMIZ´

Bir hayalden yola çıkarak sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü söyleyen Çiftçi, "'Aşçılar diyarı' Mengen'de bir hayale çıktığımız mekandayız. Burası bizim küçük dünyamız. Burada atalık tohumları çoğaltıyoruz, burada bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Gelen ziyaretçilere de gerçek gıdaya olan süreci göstermeye çalışıyoruz. Burada perma kültür ilkelerini uygulayıp gerçek tohumları, atalık tohumları burada işleyip ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE DAĞITILACAK'

Berker Çiftçi, ambarda bulunan 551 çeşit ata tohumunun Türkiye´nin dört bir yanına dağıtıldığını belirterek, "Ambarda şu anda 551 çeşit tohum bulunmakta, bunlar Anadolu'nun dört bir yanından ambara ulaştırılan tohumlar. Bu hayal aslında gerçek gıdaya olan ihtiyaçla başladı. Çocuğumun dünyaya gelmesiyle 'Çocuğumu nasıl beslemeliyim?' sorusu üzerine konu bizi tohumlara yönetti. İşimiz de gastronomi olduğu için ve bu konuda bizim tohumlarla yolumuzu kesiştirdi. 3 yıldır bu ambar faaliyette ama hayallerde çok daha eskideydi. Çalışmalar devam ediyor. Buradan tohumlar tüm Türkiye'ye dağıtılacak şekilde" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK

2023-01-30 10:38:16



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