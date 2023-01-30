Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölün büyük bir kısmı ise ince bir buz tabakası ile kaplandı. Hafta içi olması nedeniyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, kar manzaralarının ve doğanın keyfini çıkardı. Çevresi çam ormanları ile kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-01-30 13:25:31



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