Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yollarda kar örtüsü oluşmaması için kar küreme çalışması yaptı. Ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Bu sayede ulaşımda aksama olmadı. Güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar ve sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-01 09:59:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.