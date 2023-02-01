Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı Tüneli'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2023-02-01 13:42:48



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