Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı Tüneli'nde otobüs, otomobil ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İstanbul yönü, 3 saat ulaşıma kapalı kalırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih Özbay yönetimindeki 34 LA 4227 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kayarak sol şeritten sağ şeride geçtikten sonra tünel duvarına çarptı. 06 GA 0735 plakalı kar küreme aracını kullanan, Karayolları işçisi Sezer Aktaş (39) da kazayı görüp, yardım etmek için otomobilin önüne park ederek araçtan indi. Bu sırada Erdoğan Üçüncü yönetimindeki 81 EL 481 plakalı otobüs ise otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kar küreme aracının arka kısmına saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Özbay, hayatını kaybetti. Kar küreme aracını kullanan Sezer Aktaş ve otobüste bulunan Ayşe Ayhan (59), Tuncay Akdeniz (39) ile Abdurrahman Sabit Ekmekçi (22) de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İSTANBUL YÖNÜ 3 SAAT KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, araç trafiğine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen sürücüler ise TEM yolu Abant gişelerinden D-100'e yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar, yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yol, saat 16.00´da ulaşıma tekrar açıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise Bolu Dağı Tüneli'nin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin tünel duvarına çarparak savrulması; kar küreme aracının, kaza yapan araç önünde durması ve arkadan gelen yolcu otobüsünün otomobile çarpması yer aldı.

AĞABEYİNİ BENZER KAZADA KAYBETMİŞ

Öte yandan kazada yaralanan Karayolları işçisi Sezer Aktaş'ın, kendisi gibi Karayolları işçisi olan ağabeyi Serdar Aktaş'ı, 15 yıl önce kazaya müdahale ettiği sırada geçirdiği kaza sonucu kaybettiği ortaya çıktı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-01 16:30:17



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