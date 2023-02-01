Kamyonetteki 39,5 kilo uyuşturucuyu 'Paco' buldu

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin TEM yolunda durdurduğu kamyonette narkotik köpeği `Paco´ ile yapılan aramada, 39 kilo 456 gram skunk ile 143 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda takibe aldıkları kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği `Paco´ ile arama yapıldı. Aracın kasasındaki gizli bölmelerde 39 kilo 456 gram skunk ile 143 gram esrar ele geçirildi. Sürücü H.H. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-01 16:37:59



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