Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

DHA

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu ulaşım etkilenmedi.
Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede 1 haftadır etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santime çıktı.  DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-02 13:04:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Bolu'da karate yardımcı antrenörlük kursu düzenlenecek
YEREL HABERLER Bolu'da karate yardımcı antrenörlük kursu ...
Bolu'da iklim değişikliği ve arı ölümlerine yönelik toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Bolu'da iklim değişikliği ve arı ölümlerine yönelik ...
(Görüntülü)KAMYONETTEKİ UYUŞTURUCUYU &#039;PACO&#039; BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAMYONETTEKİ UYUŞTURUCUYU 'PACO' ...
Kamyonette gizli bölmelere saklanmış 39 kilo 456 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette gizli bölmelere saklanmış 39 kilo 456 gram ...
(Görüntülü)BOLU DAĞI TÜNELİ&#039;NDE ZİNCİRLEME KAZANIN ENKAZI KALDIRILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME ...
Kamyonetteki 39,5 kilo uyuşturucuyu 'Paco' buldu
YEREL HABERLER Kamyonetteki 39,5 kilo uyuşturucuyu 'Paco' buldu
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı ...
GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik ...
(Görüntülü)BOLU DAĞI TÜNELİ&#039;NDEKİ ZİNCİRLEME KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEKİ ZİNCİRLEME ...
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 ...
(Görüntülü)Bolu Dağı Tüneli&#039;nde zincirleme kaza 1 ölü, 6 yaralı - EK Görüntü Dökümü:
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza ...
(Görüntülü)BOLU DAĞI TÜNELİ 4 ARAÇ ÇARPIŞTI, İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI TÜNELİ 4 ARAÇ ÇARPIŞTI, İSTANBUL ...
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik ...
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 ...
(Görüntülü)BOLU DAĞI TEM GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI TEM GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ ...
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor
Bolu'da üretici ve girişimcilere balık yetiştiriciliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bolu'da üretici ve girişimcilere balık ...
Bolu'da "kış okuluna" giden öğrenciler becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Bolu'da "kış okuluna" giden öğrenciler becerilerini ...
Bolu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.