Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu ulaşım etkilenmedi.

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede 1 haftadır etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santime çıktı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-02 13:04:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.