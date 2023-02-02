Bolu Abant'ta şambrellerle kayak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-BOLU'da karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, sömestir tatili ile birlikte yoğun ilgi gördü. Örencik Yaylası'nda da tatilciler, kiradıkları şambreller ile kayarak karın keyfini çıkardı.
Çam ormanları ile kaplı Abant Gölü Milli Parkı, sömestir tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Buradaki otellerin doluluk oranı, hafta içi olmasına rağmen yüzde 100'e yaklaştı. Çocukları ile tatile çıkan aileler, karın ve doğanın keyfini çıkardı. Tatilciler, karla kaplı Abant Gölü çevresinde de yürüyüşe çıktı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Örencik Yaylası ise eğlence isteyenlerin adresi oldu. Tatilciler, burada karla kaplı tepelerden kiradıkları şambreller ile kayarak doyasıya eğlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-02 15:39:54
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