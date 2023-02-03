Bolu'da zincirleme kaza; 5 yaralı, İstanbul yönü kapandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, kar yağışının etkili olduğu TEM yolunda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden TIR, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak yolu kapattı. Arkadan gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Zincirleme kazada ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışının sürdüğü yolda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönü ise ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-03 09:28:11



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