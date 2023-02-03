Bolu'da zincirleme kaza; 5 yaralı, İstanbul yönü kapandı (2)

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YOL ULAŞIMA AÇILDI

Bolu´da, TEM Otoyolu Çaydurt mevkisinde 3 otomobil, 2 TIR ve 1 otobüsün çarpıştığı kazada hafif yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle oluşan kuyrukta 7 araç birbirine çarptı. Kazada araçlar hasar gördü. Ekiplerin çalışmasının ardından saat 08.00 sıralarında kapanan yol, 10.15'te açıldı. Kaza yapan otobüste bulunan yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-03 10:39:58



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