Mahsur kalan Güney Koreli turistlerin yardımına jandarma koştu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesine gezi için gelen Güney Koreli turistleri taşıyan yolcu otobüsü karda mahsur kaldı. Jandarma ekipleri, turistleri alarak karakolda ikramda bulundu.
Kentte etkili olan kar yağışı, Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesini birbirine bağlayan yolda ulaşımı aksattı. Yolun Karamurat köyü mevkisinde saat 07.30 sıralarında, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Güney Koreli 23 turisti taşıyan tur otobüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, turistleri alarak jandarma karakoluna götürdü. Turistlere burada ikramlarda bulunuldu. İl Özel İdare ekiplerinin yoldaki çalışmalarının ardından turistler yollarına devam etti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK
2023-02-04 13:40:31
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