Depremde ölen 1'i bebek 4 kişi, Bolu'da toprağa verildi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden İmran Aydoğdu (25) Bolu'da, Hatice Güven (37) ve kızı Asya Güven (12) Mudurnu ilçesinde annesi ve babası enkazdan kurtarılan 1,5 yaşındaki Yusuf Yavuz'un cenazesi de Dörtdivan'da son yolculuklarına uğurlandı.

Adıyaman'a turizm rehberliği eğitimi almak için giden İmran Aydoğdu, depremde yıkılan İsias Hotel'de hayatını kaybetti. İmran Aydoğdu'nun cenazesi memleketi Bolu'ya getirildi. İmran Aydoğdu'nun cenaze namazı Sümer Camii´nde öğle namazının ardından kılındı. Aydoğdu'nun öğretmen olan babası Kadir Aydoğdu gözyaşı döktü. Genç kızın cenazesi Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HATAY'DA ÖLEN ANNEKIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'da yıkılan binada hayatını kaybeden Hatice Güven ve kızı Asya Güven'in de cenazeleri memleketleri Bolu'nun Mudurnu ilçesine getirildi. Mudurnu'da Yıldırım Beyazıd Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızı, Dolayüz köyünde son yolculuklarına uğurlandı.

Adıyaman'da ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 1,5 yaşındaki Yusuf Yavuz yaşamını yitirirken, anne ve babası ise enkazdan kurtarıldı. Yusuf Yavuz´un da cenazesi memleketi Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yusuf bebeğin cenazesi öğle namazının ardından Dörtdivan Merkez Camii´nde kılınan cenaze namazı sonrasında merkez kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-09 15:19:32



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